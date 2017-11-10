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Порошенко закликав ліквідувати подвійні реєстри на землю

10 листопада, 2017 - 21:19
Фото АПУ

Президент України вважає, що необхідно ліквідувати подвійні реєстри на земельні ділянки.

Про це він сказав під час засідання Національної ради реформ, повідомляє Укрінформ.

"Треба ліквідувати подвійні реєстри, які є атмосферою для рейдерських захоплень землі. У нас має бути один реєстр. Пропонується авторським колективом, щоб він був у Держгеокадастрі. Але питання до цього - це має бути лише сервісна і контрольна функція", - наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що "ніхто не може зупинити, підвісити і чекати стимулюючих кроків для прискорення цієї реєстрації".

"Впевнений, що це має бути прозоро, зрозуміло і ефективно", - підкреслив глава держави. 

Нагадаємо, що Порошенко запропонував передати систему надання пільг громаді.

Джерело: Укрінформ
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