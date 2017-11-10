Порошенко закликав ліквідувати подвійні реєстри на землю

Президент України вважає, що необхідно ліквідувати подвійні реєстри на земельні ділянки.

Про це він сказав під час засідання Національної ради реформ, повідомляє Укрінформ.

"Треба ліквідувати подвійні реєстри, які є атмосферою для рейдерських захоплень землі. У нас має бути один реєстр. Пропонується авторським колективом, щоб він був у Держгеокадастрі. Але питання до цього - це має бути лише сервісна і контрольна функція", - наголосив Порошенко.