Порошенко запропонував передати систему надання пільг громаді

Президент Петро Порошенко вважає, що систему з надання пільг треба передати на розгляд громаді.

Про це він заявив на початку засідання Національної ради реформ, передає УНН.

"Ініціатива щодо пільг. Оскільки всі ці податки йдуть громаді - чому держава має втручатися, яким чином, кому і як треба обговорювати і обраховувати? Систему надання пільг треба передати громаді, і громада на місці в селі краще знає, кому, на який відсоток, і як ці пільги віддаються", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко підписав закон про кібербезпеку.