Президент Групи Світового банку прибуде до Києва з дводенним візитом

У цю неділю, 12 листопада, президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім прибуде до Києва з дводенним візитом. Метою візиту є обговорення порядку денного реформ в Україні та підтвердження підтримки Світового банку для прискорення економічного зростання та покращення життя людей, повідомляє УНН.

Джим Йонг Кім зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, іншими членами уряду України, представниками громадянського суспільства, лідерами приватного сектору, а також із депутатами Парламенту.

"Вони обговорять шляхи прискорення реформ у сфері сільського господарства, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, енергетики, банківського сектору та боротьби з корупцією в Україні задля поліпшення життя людей, підвищення конкурентоспроможності країни та створення нових робочих місць", - наголосили у прес-службі.