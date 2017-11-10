Президенти США та РФ зустрілись на саміті АТЕС

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування, передає УНН.

Під час церемонії фотографування Путін і Трамп стали поруч один з одним. Як зазначається, Трамп підійшов до Путіна, який вже стояв там.

"Вони привітали один одного, протягом декількох секунд вони посміхалися і тиснули один одному руки", - сказано в повідомленні.

Після закінчення церемонії фотографування лідери держав вирушили на прийом.