Президенти США та РФ зустрілись на саміті АТЕС

10 листопада, 2017 - 16:30
Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування, передає УНН.
Під час церемонії фотографування Путін і Трамп стали поруч один з одним. Як зазначається, Трамп підійшов до Путіна, який вже стояв там.
"Вони привітали один одного, протягом декількох секунд вони посміхалися і тиснули один одному руки", - сказано в повідомленні.
Після закінчення церемонії фотографування лідери держав вирушили на прийом.
Джерело: УНН