Наука — магія, яка працює.
Курт Воннеґут, американський письменник-фантаст.

Президенти США та РФ зустрілись на саміті АТЕС

10 листопада, 2017 - 16:30
Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування, передає УНН.

Під час церемонії фотографування Путін і Трамп стали поруч один з одним. Як зазначається, Трамп підійшов до Путіна, який вже стояв там.

"Вони привітали один одного, протягом декількох секунд вони посміхалися і тиснули один одному руки", - сказано в повідомленні.

Після закінчення церемонії фотографування лідери держав вирушили на прийом.

Джерело: УНН
Новини партнерів
Loading...