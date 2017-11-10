Реалізація "Європейського плану для України" є питанням політичної волі, - Гопко

Реалізація литовської ініціативи - "Європейського плану для України" є питанням політичної волі, а не відсутності фінансів, і стимулом для реформ в Україні.

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу під час візиту до Варшави висловила голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко.

“Що стосується “Європейського плану для України”, то попри всі вибачення, що зменшується бюджет через “Брексіт” і так далі, а з іншого боку спілкуючись з різними представниками фінансових інституцій — ЄІБ, ЄБРР, ми чітко розуміємо, що кошти є. Однак, виникає питання політичної волі, прописання чітких механізмів: куди підуть кошти, які мають стимулювати розвиток ВВП в Україні”,- зазначила Гопко.

Вона додала, що українська делегація на саміті “Східного партнерства” у Брюсселі намагатиметься довести європейським партнерам, що реформи й надалі продовжуватимуться в Україні, а цей план є стимулом для їх продовження, в умовах коли на вступ до ЄС Києву потрібно ще зачекати.

Голова Комітету Верховної Ради підкреслила, що під час саміту у Брюсселі українська сторона також бажатиме підняти ряд актуальних питань.

“Ми хотіли б, аби ЄС активніше протидіяв російській агресії, зокрема, щоб відбувся візит Могеріні, яка останній раз відвідувала Україну в 2015 році. Для нас надзвичайно важливо, щоб у кінцевій декларації саміту “Східного партнерства” було закріплено наше право на європейські прагнення і перспективи, чітко розуміючи, що для членства в ЄС ще потрібно зробити дуже багато справ”, - підкреслила Гопко.

Депутат звернула увагу, що у цьому контексті дуже важливою є секторальна інтеграція України з ЄС, наприклад в рамках Європейського енергетичного союзу, Спільного авіаційного простору тощо.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.