Щодоби в Україні в ДТП гине 8 людей, - Аваков

Щодоби в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гине 8 осіб. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "112 Україна".

"У 2016 році в Україні сталося майже 155 тис. ДТП, з яких понад 25 тис. – з потерпілими. При цьому минулого року в ДТП травмовано понад 32 тис. осіб, загинуло 3 187 громадян України", - зазначив міністр.

Також Аваков зазначив, що протягом 9 місяців цього року сталося майже 117 тис. ДТП, з яких понад 19 тис. – з потерпілими. У цей період унаслідок ДТП травмовано 25 тис. осіб. Цьогоріч унаслідок ДТП загинуло 2 317 осіб.

Міністр у ході свого виступу повідомив, що в Україні щодоби у ДТП гине 8 осіб, 92 – зазнають травм.

"Для порівняння: з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року в районі АТО загинуло 763 військовослужбовців та правоохоронців. Тобто на дорогах України торік загинуло вчетверо більше людей, ніж на фронті", - додав Аваков.

Зазначимо, прем'єр Володимир Гройсман під час засідання уряду повідомив про те, що 5% від коштів, виділених на реконструкцію та модернізацію доріг, перераховуватимуть на безпеку руху.

"Ми будемо інвестувати 5% від того, що ми витрачаємо на реконструкцію і модернізацію доріг, на безпеку руху. Це перша позиція. Друга. Ми будемо підвищувати відповідальність і контроль за дотриманням ПДР. Наступна позиція - це відповідальність патрульної служби Нацполіції", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, також Аваков сьогодні заявив, що покарання за порушення правил дорожнього руху можуть стати більш жорсткими.