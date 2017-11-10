Шведського депутата попросили піти з партії через поїздку до Москви

Депутата шведської ультраправої партії "Шведські демократи" попросили залишити посаду в партії через його поїздку до Росії всупереч волі партійного керівництва. Про це повідомляє The Local.se.

"Депутата Павла Гамова попросили піти у відставку зі своєї посади в партії, а якщо він відмовиться - пригрозили виключенням з партії", - йдеться у повідомленні.

Причиною такого ультиматуму стала поїздка Гамова до Росії у вересні для спостереження за регіональними виборами, спонсором якої була особа з близького оточення президента РФ Володимира Путіна.

Сам Гамов раніше заявляв шведським ЗМІ, що поїздку фінансує невелика польська організація.

Крім цього, колега Гамова по партії, яка також їздила з ним до Москви, звинуватила депутата у тому, що той неодноразово домагався її під час поїздки. Речник "Шведських демократів" заявив, що відповідні звинувачення наразі розслідуються.

"Павел Гамов діяв у манері, несумісній з роллю депутата. Партія не може усунути члена парламенту з його посади проти його волі. Якщо Гамов вирішить не йти у відставку на наше прохання, його буде виключено з партії", - наголосив лідер "Шведських демократів Маттіас Карлссон.

Нагадаємо, у ЄС закликали посилити протидію пропаганді та дезінформації від Росії.