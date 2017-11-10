Сьогодні московський суд розгляне апеляцію на продовження терміну арешту Сущенка

Вранці 10 листопада московський міський суд розгляне апеляцію захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка. Про це повідомив кореспонденту видання адвокат Марк Фейгін.

"Оскарження терміну продовження арешту Романа Сущенка відбудеться у п'ятницю об 11.00 у Мосміськсуді (у 10.00 за Києвом - ред.)", - сказав Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

За словами адвоката Фейгіна, терміни закінчення слідства поки що не відомі, так що вихід на розгляд справи у суді по суті затримується. Говорити докладніше про "докази", що надаються слідством, захист не може, оскільки справа засекречена ФСБ.

25 вересня Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 листопада 2017 року.