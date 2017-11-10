Сьогодні у ВРУ розглянуть проект постанови про скасування медреформи

Верховна Рада в п’ятницю розгляне проект постанови 6327-П, яким пропонується скасувати рішення про прийняття в цілому медичної реформи. Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту.

Першим питанням традиційно стоїть година запитань до уряду.

Далі депутати планують розглянути проект постанови про скасування медреформи.

Наступним питанням планується розгляд урядового проекту закону 5023 «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Ним пропонується прирівняти дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт і дозволити брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів без проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Далі порядком дня передбачено розгляд депутатського законопроекту 1048 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю)».

Як повідомлялось, 19 жовтня Рада прийняла в цілому урядовий законопроект 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» з урахуванням зачитаного під стенограму переліку поправок до тексту проекту закону.

Ним передбачається з 1 січня 2018 року початок зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні на первинній ланці. Оплата за надану медичну послугу пацієнту за єдиним тарифом на вторинній та третинній ланці буде впроваджуватися з 2019 року. До 2020 року вся система охорони здоров’я перейде на прямі оплати від Національної служби здоров’я України лікарям та медичним установам усіх напрямків спеціалізації.

Також передбачено створення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку територіальні органи.