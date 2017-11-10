США і Південна Корея проведуть військові навчання біля берегів Корейського півострова

Кораблі ВМС Південної Кореї візьмуть участь у військових маневрах американських ударних авіаносних груп біля берегів Корейського півострова. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявив представник південнокорейського військового командування, в Японське море будуть спрямовані сім кораблів - три есмінця і чотири судна супроводу.

У свою чергу, в Пентагоні заявили, що в навчаннях візьмуть участь більше двадцяти військових кораблів, які сформують три авіаносні групи. До узбережжя Корейського півострова були перекинуті атомні авіаносці "Рональд Рейган", "Німіц" і "Теодор Рузвельт".

У ході спільних навчань США і Південна Корея будуть відпрацьовувати повітряні операції і артилерійські удари, а також супровід авіаносців з метою перевірки їх здатності спільно проводити такі операції. Крім того, Сеул стверджує, що навчання є відповіддю на "ядерні та ракетні провокації КНДР".

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп завив, що США готові застосувати увесь спектр військової сили, щоб відвернути можливу атаку з боку Північної Кореї, однак поки Вашингтон намагатиметься вживати "усі доступні засоби" невійськового характеру в протистоянні з КНДР.