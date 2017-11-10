Стан здоров'я політв’язня Клиха різко погіршився, він 6 днів був у комі

Незаконно засуджений в Росії українець Станіслав Клих провів у комі шість днів. Про це заявила кримська активістка Ольга Афанасьєва в інтерв'ю "Крим. Реалії".

"Я розмовляла з його мамою, вона їздила до нього недавно, і він дійсно перебуває в дуже важкому стані. Його забирали до психіатричної клініки, так напхали ліками, що він шість днів провів в комі, у нього пролежні", – сказала вона.

"Мама дуже засмучується, каже, що, можливо, зараз його ще можна врятувати, щоб хоч якийсь розум у нього залишився... йдеться про збереження життя", – додала активістка.