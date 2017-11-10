Суд заочно засудив бойовиків т.зв. "ДНР" до довічного ув'язнення за вбивство школяра

Дзержинський міський суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох бойовиків самопроголошеної "ДНР", обвинувачених у вбивстві краматорського школяра Степана Чубенка в 2014 році. Про це йдеться на сайті прокуратури Донецької області.

Зокрема, довічний термін за вбивство 16-річного підлітка отримали Вадим Погодін, Юрій Москальов та Максим Сухомлинов.

"28 липня троє бойовиків, вирішивши вбити викраденого юнака, підвели його до заздалегідь викопаної в землі траншеї, поставили на коліна обличчям до неї і по черзі здійснили 3 постріли в область голови. В результаті отриманих вогнепальних поранень Степан Чубенко загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого пізніше було доставлено в Краматорськ. Для притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності прокуратура скористалася нормами КПК України про проведення спеціального судового розгляду.

"Після двох років судових слухань у справі про вбивство Степана Чубенка винесено вирок. Дзержинський міський суд, повністю підтримавши позицію прокуратури, засудив трьох обвинувачених до довічного позбавлення волі. Крім цього, кожен із засуджених зобов'язаний виплатити матері вбитого хлопця по 1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні ГПУ просила Росію екстрадувати бойовика, підозрюваного у вбивстві Чубенка. Однак згодом затриманого в Криму бойовика Вадима Погодіна відпустили.