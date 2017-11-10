Трамп і Сі Цзіньпін бачать абсолютно різне майбутнє глобальної торгівлі

Лідери двох надпотужних світових економік – Сполучених Штатів і Китаю – висловили абсолютно протилежне бачення майбутнього розвитку глобальної торгівлі під час виступів у п'ятницю на Економічному форуму АТЕС у В'єтнамі.

Про це повідомляє ВВС.

"Президент США Дональд Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін висловили абсолютно різні погляди на майбутнє глобальної торгівлі", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, Трамп заявив, що американська сторона більше не терпітиме "хронічних зловживань торгівлею". Він висловився проти Світової організації торгівлі, яка встановлює глобальні правила торгівлі, й заявив, що вона "не може працювати належним чином", якщо всі члени не дотримуються цих правил.

Трамп також поскаржився на торговельний дисбаланс, наголосивши, що США знизили ринкові бар'єри та скоротили тарифи, тоді як інші країни не відреагували. Він заявив, що Америка укладатиме двосторонні угоди з "будь-яким окремим партнером в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, який дотримується справедливої взаємної торгівлі", проте лише "на основі взаємної поваги та взаємної вигоди".

Натомість китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи відразу після Трампа, назвав глобалізацію "незворотною історичною тенденцією".

Він підкреслив, що філософія вільної торгівлі мала бути переосмислена як "більш відкрита, більш збалансована, більш рівноправна і більш вигідна для всіх".