У 2017-2018 роках Румунія планує збільшити обсяги імпорту природного газу

Румунія планує в 2017-2018 роках збільшити обсяги імпорту природного газу до 2,2 мільярдів кубічних метрів, що істотно перевищить імпортні показники минулого року.

Про це повідомив генеральний директор компанії «Transgaz» Іон Стериан, повідомляє Укрінформ.

«В даний час обсяги природного газу в газосховищах країни найнижчі за останні чотири-п'ять років. З урахуванням зростаючих обсягів споживання (у 2016-2017 роках обсяги споживання зросли на 7-8%), в майбутньому році Румунії доведеться збільшити обсяги імпорту газу», - повідомив Стериан.

За його словами, загальний обсяг імпорту палива може скласти в 2017-2018 роках 2,2 мільярди кубічних метри, тоді як минулого року ці показники були на рівні 1,7 мільярдів кубічних метрів.

За статистичними даними, близько 85% потреб в природному газі Румунія забезпечує за рахунок власного видобутку, а обсяги імпортує з Росії.

Читайте також: «Неконструктивний» крок Будапешта