У чотирьох районах Києва створять нові сквери

Статус скверу отримали земельні ділянки у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє КМДА.
Статус скверу надали земельним ділянкам:
- на вулиці Машинобудівній, 25-А у Солом’янському районі;
- на проспекті Лісовому, 33 у Деснянському районі;
- на проспекті Науки, 4-А та 4-Б у Голосіївському районі;
- між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;
- між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;
- на перетині проспектів Правди та Свободи, біля ТЦ «Орнамент» у Подільському районі.
Відповідним профільним службам доручено у місячний термін із дня набуття чинності рішень про надання земельної ділянки у користування вжити заходів щодо державної реєстрації права користування на ці ділянки.
Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення щодо пересувних цирків із тваринами.