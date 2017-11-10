У чотирьох районах Києва створять нові сквери

Статус скверу отримали земельні ділянки у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє КМДА.

Статус скверу надали земельним ділянкам:

- на вулиці Машинобудівній, 25-А у Солом’янському районі;

- на проспекті Лісовому, 33 у Деснянському районі;

- на проспекті Науки, 4-А та 4-Б у Голосіївському районі;

- між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;

- між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;

- на перетині проспектів Правди та Свободи, біля ТЦ «Орнамент» у Подільському районі.

Відповідним профільним службам доручено у місячний термін із дня набуття чинності рішень про надання земельної ділянки у користування вжити заходів щодо державної реєстрації права користування на ці ділянки.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення щодо пересувних цирків із тваринами.