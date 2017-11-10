У Франції водій в'їхав у натовп

У Блан'яці (Франція) автомобіль в'їхав у натовп людей біля вищої школи Сент-Екзюпері, є постраждалі, повідомляє Bfmtv.

О 16:00 автомобіль в'їхав в групу людей перед старшою школою Сент-Екзюпері в Блан'яці (Верхня Гаронна) недалеко від Тулузи".

Згідно з інформацією видання, в результаті зіткнення три китайських студенти отримали травми. Стан двох з них оцінюється як важкий.

Наголошується, що водій заявив, що навмисно в'їхав у натовп. Він був заарештований. На місці події працювала регіональна служба судової поліції Тулузи.