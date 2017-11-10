У Львові відкрили виставку "Театр Заньковецької. Перші 100 років"

Експозицію, присвячену одному із найстаріших театрів України, який 2017-го святкує сотий сезон, розгорнуто у Національному музеї імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи, 20. До показу активно долучився київський Музей театрального, музичного та кіномистецтва, де зберігаються кілька тисяч експонатів, пов’язаних із Театром Марії Заньковецької, які працівники музею дбайливо збирали упродовж 95 років.

До Львова столичні гості привезли 202 експонати, і це – особисті речі із професійного та особистого вжитку Марії Заньковецької та Панаса Саксаганського, оригінали документів, що стосуються діяльності театру від часу його заснування, архівні фото- та відеодокументи, сценографічні макети. Також на виставці представлені костюми з легендарних вистав заньківчан, які можна віднести до категорії «раритети».

Отже, виставка «Театр Заньковецької. Перші 100 років», яка триватиме до 6 грудня, дозволить публіці зазирнути за лаштунки театрального процесу, а також ознайомитися з основними моментами творчої діяльності одного з найдавніших театральних колективів України та його провідних митців – від 1917 року до 2017-го.

До творчої групи, що опікується показом, ввійшли Тетяна Руденко (головний зберігач Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) та працівники театру-ювіляра Наталія Тарасенко, Тетяна Батицька, Гліб Драч та Павло Власенко.

Під час проведення виставки відбуватимуться лекції, авторські екскурсії за участю діячів театрального мистецтва України. Також заплановані вечори відеоперегляду вистав Театру Заньковецької. Задля пізнання особливостей театральної справи відбудеться й спеціальний проект для молоді.

Варто додати, що святкування сотого сезону складатиметься з кількох етапів. Це – щойно відкрита виставка в Національному музеї. Також за кілька днів буде представлено видання про театр.

А ще заплановані науково-практична конференція з участю театрознавців із усієї України й з-за кордону, міжнародний театральний фестиваль, участь у якому візьмуть колективи з Варшави, Вільнюса та Києва (національні театри імені Івана Франка та Лесі Українки), урочиста академія та прем’єрна постановка режисера Федора Стригуна вистави «Марія Заньковецька» за п’єсою Івана Рябокляча (перші прем’єрні покази відбудуться 11,12, 14 та 15листопада).

Нагадаємо, що заньківчани завжди говорять про дві дати. Перша – 1842 рік, коли граф Скарбек відкрив у місті Лемберґ театр, котрий за розмірами був у трійці найбільших у Європі, а згодом увійшов до трійки найкращих європейських мистецьких установ ХІХ ст. – разом із «Ла Скала» та Паризькою оперою. Друга дата – 1917-й, коли в Києві було засновано Український національний театр, а ім’я своєї патронеси, Марії Заньковецької, установа отримала 12 січня 1923 року.

З ювілеєм вас, любі заньківчани!

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА