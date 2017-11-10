У МВС хочуть зробити більш жорсткими покарання за порушення ПДР

Покарання за порушення правил дорожнього руху можуть стати більш жорсткими. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що через велику кількість аварій на українських дорогах, необхідно змінити законодавства. Зокрема, внести зміни до статті 286 ККУ про порушення правил дорожнього руху (далі ПДР) - збільшити покарання за ці злочини.

Міністр також пропонує внести зміни до цієї статті, які передбачають окрему відповідальність водія за порушення ПДР за водіння у нетверезому стані.

За порушення ПДР особами у нетверезому стані, що спричинило середню ступінь тяжкості аварії, позбавляти волі строком до 3 років з позбавленням права керувати авто на строк від 3 до 5 років.

За порушення ПДР особами у нетверезому стані, що спричинило смерть особи або тяжке ушкодження, позбавляти волі на строк від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на строк від 5 до 10 років.

Аваков також вказав на те, що міністерство хоче встановити максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах 50 км/год. Зараз вона становить 60 км/год.