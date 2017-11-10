У Вінниці презентували роботи польського художника доби Просвітництва, які зберігають лише на Поділлі

До Дня незалежності Польщі Вінницький обласний художній музей спільно з Генеральним консульством Республіки Польща відкрили виставку «Норблен Чарторийських». У експозиції представлено 40 фоторепродукцій, які створені з оригінальних робіт польського художника доби Просвітництва Жанна-Пєра Норблена де ла Гурдена. Загалом у фондах музею зберігається 826 графічних творів майстра, які зібрані в мистецький альбом. Як каже завідувач науково-дослідного відділу образотворчого мистецтва Вінницького обласного художнього музею Сергій Бартко, у світі відомо лише про чотири альбоми Нордлена: історія одного не відома, ще два зберігаються у Польщі, а найцікавіший, з художньої точки зору, саме у Вінниці.

«Це надзвичайно цінні артефакти світового значення, особлива пам’ятку мистецтва доби Просвітництва. Саме тому до Дня незалежності Польщі ми також вирішили їх презентувати вінничанам і гостям міста. Щоправда це репродукції, а не оригінали, бо колекція надто цінна. Пам’ятка датується другою половиною 18 століття. На роботах зображені польські костели, краєвиди, навіть зафіксовані державотворчі моменти, як-от прийняття конституції, – розповідає Сергій Бартко. – Норблен жодного разу не був на Поділлі. Але був дуже популярним і його роботи зберігалися у приватних колекціях польських міщан, які жили на Вінниччині. До фондів нашого музею альбом з його роботами потрапив з палацу Грохольських після націоналізації».

Зібрання творів Норблена, яке зберігається у Вінницькому обласному художньому музеї, розмонтували у 2004 році. Того ж року виставку «Норблен Чарторийських» презентували у шести містах Польщі. Експозиція мала чималий успіх та широкий резонанс серед мистецтвознавців і дослідників творчості художника в Європі..

«Коли вінницькі музейники запропонували відкрити виставку Норблена, я був дуже здивований, що у музейних фондах зберігається така унікальна колекція, – каже віце-консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мрозовські. – Сподіваюся, що експозиція стане фактором взаємопроникнення культур польського і українського народів, черговим кроком на шляху зміцнення дружніх відносин наших держав. Адже Польщу і Україну мають поєднувати не лише спільні інвестиційні проекти, не менш важливими є і культурні зв’язки, бо вони мають коріння співжиття наших народів».

На виставці представлені різні за тематикою та стилістичними прийомами роботи. На них відтворенні зображення польських, іноземних вояків, народного ополчення, військових таборів, інтер’єри культових споруд, а також світські сцени на відкритому повітрі. Найбільше графічні твори вражають стилем автора та злагодженістю композиції, передають відчуття історичної цінності й вічності.

Виставка у Вінницькому обласному художньому музеї триватиме упродовж двох тижнів. Оглянути експозицію можна безкоштовно.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора