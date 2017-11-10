У Житомирі тепер можна оплатити проїзд у транспорті за допомогою Android Pay

У Житомирі можна розраховуватися у громадському транспорті за допомогою Android Pay. Про це повідомляє "Транспорт Житомира" у Facebook.

"Android Pay – черговий і не останній сервіс, яким можна платити у транспорті за допомогою смартфону з безконтактним чіпом", – розповів Іван Фурлет, директор КП "Житомиртранс".

Зараз для користування сервісом Android Pay потрібно встановити програму, додати картку Visa та при вході піднести телефон до валідатора.

Нагадаємо, у МВС хочуть зробити більш жорсткими покарання за порушення ПДР.