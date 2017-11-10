У зоні АТО терористи 19 разів обстріляли наші укріплення, 2 воїни ЗСУ поранені, - штаб

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети, повідомляють у Міноборони.

Так, на Луганському напрямку після 18 години бойовики 4 рази били з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Луганського. З цієї ж зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського. Також під вогнем ворога опинились наші опорні пункти неподалік Трьохізбенки, Золотого, Валуйського. Крім того, близько 22 години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 міліметри на околицях Старого Айдару.

На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних Сил України неподалік Авдіївки. А на Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військових отримали поранення.