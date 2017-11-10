Україна перемогла Словаччину у товариському матчі з рахунком 2:1

Збірна України з футболу виграла у Словаччини в товариському матчі, передає Еспресо.

Товариський матч

Україна – Словаччина 2:1

Голи: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетіна, 10

Збірна України активно розпочала матч, але пропустила першою.

На 10-й хвилині після подачі зі штрафного помилився голкіпер нашої команди Андрій П'ятов, який відбив м’яч перед собою, першим на добиванні виявився Лукаш Штетіна і відкрив рахунок у матчі.

Команда Андрія Шевченка не знітилася та відігралася на 39-й хвилині. Марлос скортсався помилкою автора першого голу Штетіни, перехопив м’яч та віддав пас на Андрія Ярмоленка, який з близької відстані розстріляв ворота.

Вирішальний гол на 54-й хвилині українці забили на 54-й хвилині – Едуард Соболь перехопив м’яч у центрі поля, віддав передачу на хід Євгену Коноплянці, який набрав швидкість та точно пробив у кут воріт.

Збірна України перемогла з рахунком 2:1.