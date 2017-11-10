Україні передали документ, що визначає параметри моніторингу ЮНЕСКО в окупованому Криму

Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова передала постпреду України при ЮНЕСКО Олегу Шамшуру погоджений сторонами документ, що визначає основні параметри безпосереднього моніторингу ситуації в Криму та Севастополі з боку Секретаріату ЮНЕСКО.

Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ЮНЕСКО.

"Документ підготовлено у контексті виконання восьми відповідних рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», ухвалених протягом 2014 – 2017 років. Його розробка здійснювалася спільно Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО в ході консультацій, які тривали з грудня 2016 року, і він набирає чинності після завершення обміну листами між керівником ЮНЕСКО та міністром закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Цей документ за формою та змістом є першою подібною двосторонньою домовленістю Секретаріату ЮНЕСКО з державою-членом. У ньому на основі відповідних резолюцій ГА ООН, конвенцій ЮНЕСКО та положень національного законодавства України визначено правові та організаційні засади безпосереднього моніторингу ЮНЕСКО в окупованому Криму з урахуванням усіх основних сфер мандату Організації.

У ході церемонії, до участі у якій також були запрошені Постійні представники країн, що входять до Групи друзів України у Виконраді ЮНЕСКО (Великої Британії, Естонії, Литви, США, Франції, ФРН та Швеції), Постійний представник України при Організації заявив, що Україна очікує, що моніторинг ЮНЕСКО буде постійним і комплексним та матиме на меті вироблення конкретних підходів до повернення ситуації на півострові у міжнародно-правове русло.