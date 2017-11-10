Українська стрічка перемогла на кінофорумі Connecting Cottbus 2017

10 листопада, 2017 - 17:24
Українська стрічка “Ворошиловград” перемогла на міжнародному кінофорумі Connecting Cottbus 2017, який відбувся у німецькому місті Котбус.
Про це передає Держкіно.
Український проект “Ворошиловград”, який є екранізацією роману Сергія Жадана переміг у секції Work in Progress, яка цього річ представленна вперше на кінофорумі.
“Ворошиловград” був обраний з 50-х проектів поданих з усієї Європи. За перемогу команду проекту отримала грошовий приз розміром 35 тис. євро.
Джерело: День