Уряд Британії планує законодавчо закріпити дату Brexit

Британський уряд має намір законодавчо закріпити точні час і дату виходу країни з Європейського Союзу. Про це заявив британський міністр з питань Brexit Девід Девіс, повідомляє видання Reuters.

У такий спосіб влада Великої Британії хоче заспокоїти прихильників виходу країни з Євросоюзу, які занепокоєні, що перемовини у цьому питанні відбуваються достатньо повільно, що гальмує процес.

Таким чином, уряд пропонує внести зміни до законодавства щодо виходу з ЄС, яке зараз знаходиться на розгляді парламенту. У законі хочуть прописати дату і час виходу - 29 березня 2019 року о 23:00 за лондонським часом.

"Ми вислухали представників громадськості та парламенту і вирішили внести цю зміну, щоб усунути будь-яку плутанину або занепокоєння щодо "дня виходу", - наголосив Девіс.

Нагадаємо, прем'єр Британії Тереза Мей у своєму зверненні до керівників бізнесу та лобістів у Лондоні спробувала розвіяти побоювання щодо різкого Brexit-переходу у 2019 році.