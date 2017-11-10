Уряд не заборгував грошей медикам міста Сміла, - Гройсман

Медикам міста Сміла уряд не заборгував грошей, адже зарплати мають виплачувати з місцевого бюджету. Разом з тим, наразі вирішується питання щодо повернення закладу державі. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході "Години запитань до уряду", передає "112 Україна".

Представник "Самопомочі" Ірина Сисоєнко провела у Верховній Раді ніч, щоб привернути увагу до проблеми виплати зарплат медикам м. Сміла.

"Я черговий раз звертаю увагу на негайне вирішення державою тієї проблеми, яка є в Смілі, а саме в лікарні лікарі уже 11 місяців чекають зарплату і я вважаю, це неприпустимо - стільки часу знущатися над людьми святої професії. Я вимагаю, щоб уряд погасив заборгованість перед медпрацівниками у Смілі і також негайне вирішення заборгованості зарплат медиків по всій Україні", - сказала Сисоєнко в ході "Години запитань до уряду".

У відповідь на це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що це не уряд затягує виплату зарплат медикам Сміли.

"Жодної копійки уряд лікарям цієї лікарні не боргує. Це перше питання. Якби боргували, - вирішили б ще на самому початку. В рамках діючого законодавства, яке прийняли декілька років назад, було прийнято, що ці спеціалізовані клініки передаються на місцеві бюджети. Вся країна забрала ці заклади на свої бюджети і фінансує сьогодні. Але місто Сміла, виявилось, прийняла інше рішення, - не брати їх до себе до бюджету. Таким чином вони втратили статус державного закладу, а в місцевий заклад їх не прийняли. Це питання відповідальності місцевих органів влади", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що наразі вирішується питання щодо передачі закладу державі.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб цей заклад повернути у державну власність, заплатити кошти людям, яким не ми боргуємо. Далі ми поставимо питання про передачу в Смілу, так як є діючий закон. Я дав таке доручення. Це непроста законодавча ситуація", - зазначив прем'єр-міністр.

Тим часом він заявив про намір звернутися до Генпрокуратури із закликом провести розслідування щодо того, чиї дії призвели до заборгованості перед лікарями Сміли.

Прем'єр-міністр згадав і про проблеми з початком опалювального сезону у згаданому населеному пункті.

"Та сама ситуація у Смілі і з початком опалювального сезону, та сама проблема, - місцева влада теж щось комусь не заплатила - і люди в заручниках. Тут предметно треба займатися правоохоронним органам", - резюмував прем'єр.

Як відомо, вчора ввечері Ірина Сисоєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що ночуватиме у парламенті через проблему заборгованості перед медиками Сміли. Вранці вона прозвітувала, що ніч пройшла добре.