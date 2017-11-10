В ООН заявили про можливу хімічну загрозу на Донбасі

ООН попереджає про можливу хімічну загрозу на сході України через військовий конфлікт і пошкодження об'єктів водопостачання.

Про це повідомили спеціальні доповідачі організації Баскут Тунчак і Лео Геллер, йдеться на сайті ООН.

"Ми стурбовані недавніми повідомленнями про обстріл довкола об'єктів водопостачання, які містять газоподібний хлор та інші надзвичайно небезпечні хімічні речовини в Донецькій області", - зазначили доповідачі, додавши, що пошкодження таких установок можуть мати руйнівні наслідки для населення Донбасу та навколишнього середовища.

За їх словами, газоподібний хлор може використовуватися як хімічна зброя. Речовина може вплинути на здоров'я людини або призвести до смерті від задухи. Доповідачі наголосили, що використання будь-якого токсичного хімікату як зброї заборонено Конвенцією, хоча хлор поки не визнано хімічною зброєю.

Як приклад Тунчак і Геллер навели обстріл Донецької фільтрувальної станції 3 листопада, що призвело до пошкодження резервного трубопроводу хлору.

"Якщо було би використано основний трубопровід, який на даний час використовується, або яка-небудь ємність об'ємом 900 л, що містить хлор, що зберігається в цих установках, вона могла вбити будь-яку людини в радіусі 200 метрів, включаючи персонал об'єкта, і сталося б забруднення води, яка поставляється майже 350 тис. жителів по обидва боки", - йдеться у повідомленні.

Також вони згадали обстріл Верхньокальміуської фільтрувальної станції, яка постачає воду близько 800 тис. жителів і зберігає 100 тонн хлорного газу.

"Знову ж, випуск токсичних газів і руйнування об'єктів водопостачання мало би руйнівні наслідки для населених пунктів міста Донецьк, Макіївка й Авдіївка", - сказали експерти.

Нагадаємо, що Ендрю Шир закликає ввести миротворчу місію ООН в Україну.