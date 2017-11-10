В ЄП стурбовані "прихованими намірами" РФ у каталонській кризі

У Європарламенті стурбовані зростаючою пропагандистською роллю, яку Росія відіграє у посиленні незалежності Каталонії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Telegraph.

Так, румунський євродепутат Віктор Бостінару, який є віце-президентом фракції соціал-демократів в Європарламенті, заявив, що має докази російського втручання у каталонську кризу.

Пан Бостінару назвав Каталонію "ще одним випадком негативного втручання" російських засобів масової інформації та хакерів з метою дестабілізації ЄС, яка підтримала Іспанію у припиненні каталонського руху за незалежність.

"Ми не повинні бути наївними: за цими словами та гаслами на користь незалежності є приховані наміри", - наголосив євродепутат.

Як зазначається, спеціалізована команда, створена для виявлення та боротьби з російськими кібератаками проти ЄС, заявила про збільшення кампаній, спрямованих на посилення кризи в Каталонії.