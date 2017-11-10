В ЄП стурбовані "прихованими намірами" РФ у каталонській кризі

У Європарламенті стурбовані зростаючою пропагандистською роллю, яку Росія відіграє у посиленні незалежності Каталонії.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Telegraph.
Так, румунський євродепутат Віктор Бостінару, який є віце-президентом фракції соціал-демократів в Європарламенті, заявив, що має докази російського втручання у каталонську кризу.
Пан Бостінару назвав Каталонію "ще одним випадком негативного втручання" російських засобів масової інформації та хакерів з метою дестабілізації ЄС, яка підтримала Іспанію у припиненні каталонського руху за незалежність.
"Ми не повинні бути наївними: за цими словами та гаслами на користь незалежності є приховані наміри", - наголосив євродепутат.
Як зазначається, спеціалізована команда, створена для виявлення та боротьби з російськими кібератаками проти ЄС, заявила про збільшення кампаній, спрямованих на посилення кризи в Каталонії.
Спеціальна група East Stratcom склала досьє прикладів з таких російських інформаційних сайтів, як Sputnik, що несуть неправдиві заяви про каталонський конфлікти, наприклад, ідеї про те, що Балеарські острови також хотіли оголосити незалежність від Іспанії. Команда експертів ЄС East Stratcom розповіла, що Кремль вкладає мільярди євро на рік в державні засоби масової інформації, такі як Russia Today і Sputnik. Нагадаємо, що голову парламенту Каталонії звільнили під заставу.
Спеціальна група East Stratcom склала досьє прикладів з таких російських інформаційних сайтів, як Sputnik, що несуть неправдиві заяви про каталонський конфлікти, наприклад, ідеї про те, що Балеарські острови також хотіли оголосити незалежність від Іспанії.
Команда експертів ЄС East Stratcom розповіла, що Кремль вкладає мільярди євро на рік в державні засоби масової інформації, такі як Russia Today і Sputnik.
Нагадаємо, що голову парламенту Каталонії звільнили під заставу.