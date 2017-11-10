Верховний суд Іспанії арештував екс-спікера парламенту Каталонії

Верховний суд Іспанії ввечері в четвер, 9 листопада, прийняв рішення про попереднє ув'язнення колишнього голови каталонського парламенту Карме Форкадель з можливістю тимчасового звільнення під заставу.

Як пізніше повідомили з посиланням на джерела в суді іспанське телебачення і новинне агентство Europa Press, щоб 61-річна політик вийшла на свободу, за неї повинні бути внесені 150 тисяч євро.

Форкадель і ще п'ять колишніх депутатів регіонального парламенту Каталонії протягом дня виступали на слуханнях в суді. Прокуратура зажадала укласти її і ще трьох підсудних під варту без можливості звільнення під заставу. Всіх політиків звинувачують у зв'язку з оголошенням каталонським парламентом незалежності регіону в заколоті, бунті і розтраті громадських коштів.

Нагадаємо, Форкадель на допиті у Верховному суді Іспанії заявила, що проголошення незалежності автономії було "символічним".