Вінницький аеропорт замінували

Сьогодні, 10 листопада, о 11.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Вінниця». Невідомий чоловік залишив інформацію про можливий вибух, зателефонувавши на стаціонарний телефон аеропорту, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. За словами начальниці відділу Анни Олійник, людей, які перебували в приміщенні аеропорту, швидко евакуювали.

«Невідомий чоловік подзвонив на стаціонарний номер аеропорту і сказав, що аеропорт замінований і може відбутися вибух, – повідомляє Анна Олійник. – Одразу на місце події виїхали спеціалісти Національної поліції. Зараз фахівці вибухотехнічного відділу обстежують територію, паралельно працює слідчо-оперативна група поліції, залучена також кінологічна служба».

Пасажирів чартерного літака, який прибув з Єгипту саме у цей час, не випускали упродовж півгодини. Зустрічаючих – евакуювали у безпечне місце. Піротехніки територію обстежили, небезпечних предметів не виявили.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано Нацполіцією Вінниччини