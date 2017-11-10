ВРУ відмовилась від скасування закону про фінансування на медреформу

Верховна Рада відмовилась скасувати ухвалення в цілому законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

За ухвалення відповідного проекту постанови 6327-П проголосувало 45 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє Укрінформ.

«Це постанова, яка розблоковує можливість підписання медичної реформи», - зазначив Голова ВР Андрій Парубій.

Згідно із Регламентом відхилення проекту постанови відкриває можливість спікеру підписати текст ухваленого закону і направити його на підпис Президентові.

Автори проекту постанови Михайло Папієв, Ігор Шурма від фракції «Опозиційного блоку» та позафракційний Олег Мусій пропонували скасувати рішення парламенту через те, що, на їхню думку, під час голосування були допущені порушення Регламенту.

Як повідомлялося, 19 жовтня Рада ухвалила у цілому урядовий законопроект №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» з урахуванням зачитаного під стенограму переліку поправок.

Цим документом передбачається з 1 січня 2018 року зміна моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні на первинній ланці. Оплата за надану медичну послугу пацієнту за єдиним тарифом на вторинній та третинній ланці буде впроваджуватися з 2019 року. До 2020 року вся система охорони здоров’я перейде на прямі оплати від Національної служби здоров’я України лікарям та медичним установам усіх напрямків спеціалізації.

Зокрема, парламент передбачив створення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку територіальні органи.