ЄC дав Британії два тижні на визначення з компенсації за Brexit

Євросоюз дав владі Великій Британії два тижні на уточнення суми виплати Лондоном компенсації за вихід країни із європейського блоку.

Про це повідомляє BBC.

Як заявив парламентер від Євросоюзу з питань Brexit Мішель Берньє, після оголошення остаточної дати виходу Великої Британії з Євросоюзу від Лондона повинна прозвучати конкретика в питанні виконання своїх зобов'язань перед Євросоюзом.

"Це вкрай необхідно, якщо ми хочемо досягти достатнього прогресу на переговорах у грудні", - заявив він.

Нагадаємо, що над Європою пройшла хмара радіоактивного забруднення з РФ чи Казахстану.