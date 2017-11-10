ЄК пропонує спростити процедури переміщення військ в ЄС

Європейська комісія ухвалила дорожню карту, спрямовану на усунення бар'єрів для безперешкодного транспортування військових частин і сил в рамках ЄС.

Про це передає ЄП з посиланням на сайт ЄК.

З огляду на особливий статус збройних сил та обладнання, військова мобільність регламентується низкою національних рішень та правилами ЄС, через що швидке пересування військ значно ускладнюється.

Ухвалений документ окреслює кроки, які необхідно вжити для усунення перешкод, що заважають швидкому переміщенню військової техніки та персоналу в ЄС, з метою полегшення та прискорення їхньої мобільності, щоб швидко і ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні кризи.

"Швидкому переміщенню військового персоналу та обладнання перешкоджають фізичні, правові та нормативні бар'єри. Це створює неефективність державних витрат, затримки, збої та, насамперед, більшу вразливість. Настав час максимально збільшити цивільну та військову співпрацю в тому числі завдяки нашій ефективній та стабільній транспортній мережі", - сказала комісар з питань транспорту Віолета Балк.

До березня 2018 року високий представник з питань безпеки Федеріка Могеріні та Єврокомісія запропонують План дій щодо військової мобільності для схвалення державами-членами ЄС.