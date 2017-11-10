Загальний стан Клиха викликає велике занепокоєння, - МЗС

Моральний та фізичний стан українського політв'язня Станіслава Клиха викликає велике занепокоєння.

Про це сказала речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца, повідомляє "5 канал".

"Ми, безперечно, тримаємо це питання на контролі. Наприкінці вересня відбулася зустріч нашого консула з Клихом. Його моральний та фізичний стан викликає велике занепокоєння. Це, скоріше за все, наслідок тих страшних тортур, які застосовувала Російська Федерація. Місяць до того він перебував у психіатричній лікарні", - зазначила Беца.

За її словами, питання надання допомоги Клиху є одним із пріоритетних для МЗС. "Ми зараз вимагаємо ще чергову зустріч нашого консула з Станіславом Клихом. Будемо сподіватися, що буде надано дозвіл, хоча Російська Федерація дуже часто грубо порушує норми міжнародного права і не надає такий дозвіл", - повідомила речниця МЗС.