Балух виглядає і почувається набагато краще, - сестра

Політв'язень Володимир Балух виглядає і почувається трохи краще, ніж під час голодування.

Про це сестра Балуха Надія розповіла Кримській правозахисній групі після побачення з братом у Керченській колонії.

"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж у серпні, коли я його бачила востаннє", - повідомила сестра Балуха.

За її словами, активіст мріє скоріше вийти на свободу і обійняти матір.

“Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час питав про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином," - додала Надія.

Побачення відбулося 8 листопада 2018 року і тривало близько півтори години в спеціальному приміщенні для переговорів. За словами сестри українця, там встановлено п'ять кабінок зі скляними перегородками і телефонними трубками, через які погано чути. Надія розповіла, що їм довелося кілька разів поміняти кабінку, щоб почути один одного.

Нагадаємо, "Верховний суд Криму" засудив українського патріота Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Кримчанин під час подій на Майдані в Києві на своєму будинку в кримському селі розмістив прапор України. Після окупації півострова він не зняв прапор, за що російська влада почала його переслідувати. З квітня 2015 в домі українця почали проводити незаконні обшуки, під час яких знімали з даху будинку і вилучали державний прапор України. Далі Володимира переслідували в рамках сфабрикованих адміністративних і кримінальних справ.

18 жовтня Володимир Балух був доставлений у «Виправну колонію № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і м. Севастополю» в Керчі.