Цього року в будівництво доріг по Україні інвестували рекордні 50 млрд гривень, - Омелян

Майже 50 мільярдів гривень цього року інвестували у дорожнє будівництво в Україні і це рекордна сума для України. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час інспектування дорожніх робіт у Житомирській області 10 листопада, інформує прес-служба міністерства.

"Ми суттєво пішли вперед завдяки Дорожньому фонду, завдяки тому, що маємо єдність і в парламенті, і в уряді по інфраструктурних питаннях, які ми поставили номер один. За цей рік ми інвестували 32,6 мільярди гривень у дорожнє будівництво напряму з Дорожнього фонду. Фактично, по всіх інших джерелах фінансування, - це майже 50 мільярдів гривень - рекордна сума для України. Без підтримки парламентських партій, без підтримки політичної еліти України це було б неможливо", - наголосив Омелян.

Для Житомирської області у Дорожньому фонді передбачено субвенцію на ремонт доріг місцевого значення та комунальної власності в обсязі 617,2 млн грн. Саме завдяки Дорожньому фонду стала можливою реконструкція таких об`єктів, як міст у Радомишлі, які є надважливими для місцевих жителів. Дорога через міст в Радомишлі з’єднує два райони з трасою Київ – Чоп. З моменту будівництва у 1964 році міст не ремонтувався, а це - 54 роки.

«Ознайомилися з місцем будівництва фактичного нового мосту, бо цей міст був збудований ще у 1964 році й з того часу взагалі не ремонтувався. За 4 місяці ми робимо те, що не робилося десятиріччями. За проектною документацією передбачалося 2 роки. 230 метрів мосту за 20 мільйонів гривень – це наддешева ціна, яку неможливо порівняти з європейськими об’єктами, бо в ЄС це коштує в рази дорожче. Вже в грудні цей міст слугуватиме як мешканцям ОТГ, так і всім мешканцям України, які будуть безпечно, без ризику для свого життя, без ризику для свого транспорту перетинати річку Тетерів», - зазначив міністр.

Роботи на мосту, які розпочато у серпні поточного року, будуть завершені у грудні 2018 року.

Також Омелян оглянув хід робіт з реконструкції ділянки на автошляху М-06 Київ – Чоп (обхід м. Житомир), які виконуються в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄБРР проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до Києва". На відкритому міжнародному тендері підрядником було визначено компанію «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Вартість контракту - 42,3 млн. євро, роботи розпочато 20 червня 2018 року та планується завершити у червні 2020 року. Основний обсяг будівельних робіт запланований на будівельний сезон 2019 року.

Контрактом передбачено розширення існуючої дороги з цементобетонним покриттям до 4 смуг, будівництво та реконструкцію транспортних розв’язок в різних рівнях, реконструкцію існуючих шляхопроводів через залізницю та мосту через річку Кам’янка, будівництво пішохідних мостів.

Керівник державного підприємства «Укрдорінвест», яке є замовником робіт на об’єкті, Олена Криворучко відзначила позитивну динаміку у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями у реалізації проектів в сфері дорожнього будівництва, завдяки прозорій політиці Міністерства інфраструктури.