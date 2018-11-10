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Ескалація на Донбасі: за день загинули 2 українських воїнів

10 листопада, 2018 - 19:18
Фото: mil.gov.ua

Упродовж цієї доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

“Противник двічі вів прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі ж Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи.

Джерело: День

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