Фейкові "вибори" в ОРДЛО не будуть визнані міжнародною спільнотою, - Порошенко

Петро Порошенко запевнив, що так звані "вибори" на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, організовані Росією і призначені на 11 листопада, не будуть визнані міжнародною спільнотою. Про це зазначається у заяві, опублікованій на сайті Глави держави.

"Унаслідок проведених консультацій ми абсолютно впевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені", - зазначив Президент.

Він нагадав, що попри численні заклики світової спільноти до Російської Федерації щодо великої небезпеки проведення фейкових виборів на території окупованого Росією Донбасу, РФ взяла на себе повну відповідальність і підтвердила свою участь в окупації та взяла безпосередню участь в організації фейкових виборів, призначених на 11 листопада.

Глава держави розповів, що надав доручення для відповідних дій у зв'язку з "виборами" на окупованому Донбасі.

Так, за його словами, уже з неділі будуть ініційовані кілька заходів.

Порошенко зазначив, що, перш за все, буде проведено в понеділок, 12 листопада у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де це питання внесено позачергово в порядок денний.

Крім того, українська сторона розпочала консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки та забезпечила, щоб питання незаконного проведення так званих "виборів" було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

Також він додав, що і на найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання внесено у порядок денний.

"Хочу наголосити, що найближчими годинами ми чекаємо і засідання країн Великої сімки, і реакції наших партнерів по Європейському Союзу, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу", - відзначив Президент.

Як повідомлялося, проросійські бойовики на Донбасі призначили на 11 листопада так звані "вибори" на непідконтральній Україні території Донецької і Луганської областей.