Канада засудила псевдовибори в ОРДЛО

Незаконні так звані “вибори”, заплановані на неділю на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, викликають серйозне занепокоєння Канади.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Укрінформ.

“Канада глибоко стурбована незаконними виборами, запланованими на 11 листопада в Донецькій та Луганській областях. Суверенітет й територіальна цілісність України повинні поважатися”, - зазначили у відомстві.

У МЗС також засудили дії Росії, “що порушують міжнародні норми та створюють загрозу для людей на сході України”. “Канада залишається стурбованою чинною ситуацією на Донбасі, що є прямим наслідком російської агресії. З 2014 року Канада виділила 750 млн дол. міжнародної допомоги Україні, у тому числі на підтримку розвитку, стабілізації та безпеки, а також гуманітарну допомогу”, - нагадали у МЗС.

У МЗС наголосили, що канадці “й надалі будуть солідарними із народом України”.

Нагадаємо, 7 вересня бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили на 11 листопада так звані "вибори".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наміри окупаційної адміністрації РФ провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують зобов'язання Росії як сторони Мінських домовленостей.