Кордон України посилено охороняють через проведення міжнародного форуму у Києві

Прикордонники продовжують охороняти державний кордон України в посиленому режимі, у тому числі в період проведення заходів міжнародного рівня. Про це повідомляє Урядовий портал.

"Щоденно Держприкордонслужба України зосереджує основні зусилля на найбільш завантажених ділянках державного кордону, особливо де спостерігається системний наплив пасажиро-транспортного потоку, та робить все можливе для забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску та підтримання прикордонної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посилюються ділянки, на яких фіксується досить активна протиправна діяльність. При цьому прикордонне відомство цілодобово співпрацює з колегами суміжних держав, аби упереджувати протиправні дії по обидва боки кордону.

"Основні сили та засоби Держприкордонслужби направлені на укріплення держрубежу в період святкових чи вихідних днів і під час проведення заходів міжнародного рівня", - додають прикордонники.

Зокрема, один з таких заходів, 9-й Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку, пройде 12-15 листопада в Києві. На зустріч, що організовується під егідою Організації Об’єднаних Націй та Кабміну України, очікується приїзд представників глобальних міжнародних організацій.

Зі свого боку Держприкордонслужба провела ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на недопущення проникнення на територію України осіб, які потенційно можуть організовувати або брати участь у заходах щодо дестабілізації ситуації в країні.

У ДПС також повідомляють, що значно посилено прикордонний контроль і в аеропортах «Бориспіль», «Київ» під час проведення форуму. Спільно з керівниками контрольних служб, аеропортів, інших взаємодіючих органів проведено перевірку готовності пунктів пропуску, їх безперебійної роботи зі здійснення прикордонного контролю учасників і гостей форуму. Активізовано взаємодію з представниками СБУ та інших правоохоронних органів.