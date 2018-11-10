Кривенка звільнено з посади першого заступника командувача Нацгвардії України

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кривенка з посади першого заступника командувача Національної гвардії і зарахував його в розпорядження командувача Нацгвардії.

Відповідний указ, датований 10 листопада, розміщений на офіційному сайті Адміністраціі Президента.

О.Кривенко був призначений першим заступником командувача Національної гвардії України 18 квітня 2014 року.

Народився 20 квітня 1958 р. с.Глинськ Світловодського району Кіровоградської області. У 1979 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище. З 1998 року проходить службу у внутрішніх військах. Пройшов шлях від командира взводу до заступника командувача внутрішніх військ МВС України.