Луценко назвав кількість незареєстрованої зброї на руках у населення

В Україні нині в нелегальному обігу перебуває понад 3 млн одиниць нарізної вогнепальної зброї. Про це ввечері у п'ятницю, 10 листопада 2018 року, генеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі телеканалу Прямий.

"Згідно з даними МВС, ми маємо в країні понад 3 млн нелегального нарізної зброї", - наголосив він.

Окрім того, за перші 9 місяців цього року офіційно зареєстровано 1 241 умисне вбивство та 1 717 розбійних нападів

Раніше заступник Луценка, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що в Україні "на руках" близько 400 тис. одиниць неврахованої зброї, яка, за його словами, завезена із зони бойових дій на Донбасі.