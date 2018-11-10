На Вінниччині визначалися з місцем розташування майбутнього моста через Дністер до Молдови

Керівники прикордонних районів – Ямпільського (Україна) і Сороцького (Молдова) – обговорили процес будівництва мосту через річку Дністер. Під час зустрічі, яка відбулася вчора у Ямполі, було визначено можливе місце будівництва моста, його масштабність, інфраструктурні об’єкти та проаналізовані майбутні витрати. Після обговорення і погодження ряду документів керівники прикордонних районів виїхали на місце реалізації проекту для детального вивчення і дослідження територій та їх можливостей. Міст, який з’єднає дві сусідніх країни, планують звести за межами Ямполя, ближче до села Улянівка.

«Напередодні в Києві відбулося засідання під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, де були напрацьовані подальші конкретні кроки для реалізації цього проекту, зокрема питання фінансування будівництва, балансоутримування, організації спільного пункту пропуску – це все компетенція уряду і міжурядових комісій, – розповідає голова Ямпільської РДА Михайло Вдовцов. – Питання місцевого значення – це консультації і попередні узгодження точок дотику по обидві берега Дністра та варіанти виходу на траси міжнародного значення. Вивчалося кілька варіантів під’їзду до майбутнього об’єкта. Зрештою за згодою обох сторін ми дійшли до висновку, що краще будувати його за межами Ямполя, у бік Улянівки. Свої пропозиції ми зробили спільно з керівництвом сусіднього Сороцького району і винесли на розгляд Кабінету міністрів. Остаточне рішення щодо фінансування і початку робіт чекаємо не пізніше 1 грудня поточного року».

Як писав «День», процес проектування, а згодом і будівництво мосту відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року. Майбутній об’єкт стане важливою ланкою міжнародного автомобільного транспортного коридору від столиць прибалтійських країн до півдня і сходу Європи, а також забезпечити найкоротше сполучення між Києвом та Кишиневом.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото – Ямпільської РДА