Набув чинності закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

В Україні набув чинності закон № 2598-VIII про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

“Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська"..., яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій”, - йдеться у законі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила закон, згідно з яким Андріївська церква передається у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об’єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.