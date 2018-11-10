Німеччина передала ДСНС України обладнання для цивільного захисту на € 653 тис

Німеччина передала ДСНС України обладнання для сфери цивільного захисту загальною вартістю 653 тисячі євро.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. на офіційному сайті.

"В інституті Державного управління у сфері цивільного захисту в рамках проекту міжнародної технічної допомоги уряду ФРН “Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту” відбулася передача п'яти комплектів ІТ-обладнання для навчальних аудиторій підготовки фахівців..., а також системи візуального сканування небезпечних хімічних газів у повітрі", - йдеться у повідомленні.

На церемонії передачі обладнання були присутні голова ДСНС України Микола Чечоткін, Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель та президент Федерального відомства із захисту населення та допомоги при катастрофах Федеративної Республіки Німеччина Крістофер Унгер.

Райхель зазначив, що передача обладнання - це кульмінація співпраці України та Німеччини в рамках проекту міжнародної технічної допомоги уряду ФРН, а загальна сума переданого сьогодні обладнання становить 653 тисяч євро. Всього ж в рамках проекту "Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту" Україна отримала допомогу на суму близько 34 млн грн.

Чечоткін зауважив, що сучасний світ створює нові виклики і загрози як природного, так і техногенного характеру, особливо в умовах незаконної анексії Криму та військового конфлікту на Сході України. Він наголосив, що соціально-економічний стан країни в умовах війни не дозволяє самотужки проводити повноцінне оновлення матеріально-технічної бази ДСНС. “Тому сьогодні, як ніколи, Україна потребує підтримки міжнародної спільноти”, - зауважив голова ДСНС.

Він також зазначив, що система візуального сканування небезпечних хімічних газів, портативні хімічні аналізатори та мас-спектрометри, які німецькі партнери передають Україні — це пріоритетне обладнання, яке сьогодні вкрай необхідне підрозділам ДСНС. А ІТ-обладнання для навчальних аудиторій, отримане в рамках проекту, суттєво підвищить спроможності ДСНС у сфері підготовки фахівців та проведення командно-штабних навчань.

Президент Федерального відомства із захисту населення Крістофер Унгер зі свого боку нагадав, що під час надзвичайної ситуації на складі боєприпасів в Ічні, ФРН протягом перших 30 годин передала Україні 90 комплектів захисних костюмів та приладів захисту дихання. “Ми не на словах, а на ділі демонструємо, що є друзями України”, - підкреслив німецький урядовець.

Під час церемонії сертифікати на отримання трьох комплектів ІТ-обладнання отримав інститут Державного управління у сфері цивільного захисту, ще два комплекти отримав Національний університет цивільного захисту України. Система візуального сканування небезпечних хімічних газів у повітрі була передана державному підприємству “Мобільний рятувальний центр ДСНС України”.

Ця подія — "чудова демонстрація подальшого зміцнення довіри між нашими країнами”, заявив під час завершення заходу посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зауважив, що сталий розвиток співпраці між структурними підрозділами ДСНС і фахівцями Федерального відомства із захисту населення та допомоги у надзвичайних ситуаціях ФРН має великий потенціал.