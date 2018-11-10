Померла українська актриса Юлія Волчкова

На 44-му році життя померла відома українська актриса Юлія Волчкова. Про це повідомляє Театр драми і комедії на лівому березі у facebook.

"Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із Юлією Волчковою", - йдеться у повідомленні.

Юлія Волчкова народилась 29 серпня 1974 року. У 1995 закінчила Київський державний інститут імені Карпенка-Карого. З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Також Волчкова знялася в понад 30 кінороботах. Серед них – українські фільми "Нитки долі", "Роксолана, полонянка султана" і "Вальдшнепи".