Посольство США в Україні називає "вибори" в ОРДЛО фарсом

Посольство США в Україні назвало фейкові вибори в ОРДЛО, які заплановані на 11 листопада, фарсом і закликало жителів Донбасу не брати у них участі. Про це йдеться в повідомленні Посольства у Twitter.

"Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому", - зазначили в Посольстві.

Там переконані, що вигоду від завтрашніх "бутафорських виборів" матимуть лише поплічники Росії на сході Україні, а не український народ.

Нагадаємо, 7 вересня бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили на 11 листопада так звані вибори. Згідно з рішенням "парламентів" терористичних "ЛНР" і "ДНР", будуть вибирати як ватажків, так і "депутатів".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наміри окупаційної адміністрації РФ провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують зобов'язання Росії як сторони Мінських домовленостей.

12 вересня спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що осінні вибори на Донбасі, оголошені проросійськими бойовиками із самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", нелегітимні і порушують логіку Мінського процесу.

Вісім держав-членів ООН 30 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій засудили плани проведення на окупованих Росією територіях сходу України так званих виборів у "Л/ДНР".

31 жовтня постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр наголосив, що Німеччина та Франція рішуче налаштовані підтримати суверенітет і територіальну цілісність України, та закликав сепаратистів і Росію припинити підготовку до так званих виборів.

Голова СБУ Василь Грицак 9 листопада заявив, що майбутнім "переможцям" фейкових виборів на окупованих територіях Донбасу в адміністрації президента РФ вже "намалювали" відсотки "підтримки" населення. Водночас, за даними СБУ, Росія через благодійний фонд перерахувала як мінімум 100 мільйонів рублів на потреби псевдовиборів в ОРДЛО.

За словами Грицака, в "ДНР" також заявили, що на псевдовиборах працюватимуть більше 40 фейкових спостерігачів з 22 країн світу. При цьому у списках так званих спостерігачів - громадяни Франції, Іспанії, Туреччини та Нідерландів, які одночасно є бойовиками або співробітниками органів "ДНР".

Грицак також попередив, що після повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей під контроль української влади буде обов'язково дано оцінку діям організаторів фейкових виборів.