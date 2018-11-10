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Романчук та Фролов здобули дві медалі на етапі Кубка світу з плавання

10 листопада, 2018 - 20:41
Фото: Getty Images

Українці Михайло Романчук та Сергій Фролов здобули дві медалі у запливі на 1500 м на етапі Кубка світу з плавання. Про це повідомляє Федерація плавання України.

Михайло Романчук здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 м вільним стилем, а ще один українець - Сергій Фролов виграв на цій дистанції бронзу.

Романчук здобув перемогу із показником 14 хв. 27,93 сек. Сергій Фролов завоював бронзову нагороду з результатом 14 хв 39,22 сек. На другому місці Такеда Сайого з Японії, його час- 14 хв. 33,26 сек.

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