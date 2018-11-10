США звинуватили Китай у порушенні договору про кібершпигунство

Китай порушив кілька умов угоди про припинення кібершпіонажу зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє 8 листопада Reuters, посилаючись на заяву Роба Джойса, координатора Ради національної безпеки США, передає Голос Америки.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи порушив Китай умови угоди, яке в 2015 році підписали екс-президент США Барак Обама і глава КНР Сі Цзіньпін, Джойс заявив: «Ми думаємо, вони порушували (договір)».

Однак він додав, що при цьому число хакерських атак після підписання угоди «різко» скоротилося.

«Хоча не можна з упевненістю заявити, що (Китай) виконав умови угоди, або ж що він не виконав його, ясно, що вони вийшли далеко за рамки договору, підписаного між нашими країнами», - сказав Джойс.

У договорі від 2015 року говориться, що китайські та американські влади зобов'язуються не надавати підтримку кіберзлочинцям - зокрема, хакерам, які крадуть корпоративні секрети або бізнес-інформацію.

Договір, однак, передбачає, що Китай і США можуть продовжувати шпигувати один за одним в кіберпросторі на рівні спецслужб.

Вашингтон підозрював Пекін в причетності до злому бази даних федеральних держслужбовців. Хакерам вдалося викрасти дані про більше ніж 20 млн людей. Прямих звинувачень на адресу КНР з боку уряду США так і не прозвучало.

Президент Дональд Трамп повинен зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном в кінці листопада на саміті G20 в Аргентині.