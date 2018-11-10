Суд у Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream здійснювати будь-які виплати "Газпрому"

Суд в Швейцарії заборонив операторам першого і другого "Північних потоків" - компаніям Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG - здійснювати будь-які виплати "Газпрому".

Таке рішення було прийнято як забезпечувальний захід за позовом української компанії "Нафтогаз", передає Радіо Свобода.

Вона домагається від Росії виплати більше двох з половиною мільярдів доларів за недопоставку газу по транзитному договором.

За рішенням суду, про який повідомили в "Газпромі" все виплати Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG російської компанії "направляються на швейцарських приставів".

У вересні швейцарський суд скасував припинення стягнення з "Газпрому" понад 2,6 мільярда доларів на користь української компанії відповідно до лютневого постановою Стокгольмського арбітражу. В "Газпромі" пообіцяли оскаржити це рішення.

Російська корпорація стверджує, що значна частина рішення Стокгольмського арбітражу була "написана не арбітрами, а іншою особою", і відмовляється його виконувати.